Вслед за главкомом ВСУ Зеленский сменил начальника Генштаба

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Игорь Скибюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Скибюк сменил Андрея Гнатова, который возглавлял Генштаб ВСУ с марта 2025 года. Замена произошла вскоре после того, как Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его место занял Михаил Драпатый.

Скибюк — Герой Украины, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками. До нового назначения работал заместителем начальника Генштаба ВСУ.

«Скибюк — очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и дальше функционировали абсолютно слаженно», — объяснил назначение Зеленский.