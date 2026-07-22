Во Франции найден мертвым модельный агент, которого подозревали в подборе девушек для Эпштейна

Бывшего модельного агента Даниэля Сиада, которого считали предполагаемым сообщником Джеффри Эпштейна, нашли мертвым в его доме в городе Коломб недалеко от Парижа. Информацию подтвердили в парижской прокуратуре.

Как сообщили источники BFM TV, 69-летний Сиад был найден мертвым 20 июля. Причина его смерти неизвестна. Правоохранительные органы начали расследование.

The Guardian писала, что Даниэль Сиад упоминается в опубликованных документах по делу Эпштейна более тысячи раз. Сиад работал в модельной индустрии как скаут: он искал новых моделей и знакомил их с агентствами.

Из дела Эпштейна следует, что он передавал финансисту информацию о некоторых из них — фотографии, возраст, внешние данные. Он поддерживал с Эпштейном регулярные контакты и получал от него денежные переводы. В течение десяти лет он регулярно писал Эпштейну о своих поездках по Восточной Европе и другим странам, где «присматривал подходящих молодых женщин для встреч с Эпштейном», отмечало издание, изучив их переписку.

Например, в 2009 году Сиад писал Эпштейну, что находится в Словакии, где у него запланированы встречи с 45 женщинами. Он отмечал, что собирается провести лето, «исследуя маленькие деревни» в Словакии, Чехии, Польше и Венгрии. Тогда же Эпштейн ему ответил: «Сколько стоит?», добавив значок доллара.

Многие электронные письма содержали краткие запросы от Эпштейна: «Что насчет новых девушек», «Есть что-нибудь, ради чего стоит приехать в Париж», «Есть интересные женщины?».

Сам Сиад в комментарии изданию отмечал, что его работа была связана исключительно с модельным бизнесом. Он заявил, что знакомил девушек с Эпштейном только для законных кастингов и что не знал о преступлениях финансиста.

По его словам, встречи проходили в квартире Эпштейна в Париже, длились недолго, после чего он сразу уходил вместе с моделями. Он также утверждал, что никогда не знакомил Эпштейна с несовершеннолетними моделями. При этом в переписке с финансистом он неоднократно упоминал, что встречался с моделями в возрасте 15-17 лет.

France 24 сообщает, что во Франции в отношении Сиада проводится расследование о возможном пособничестве в торговле женщинами и сексуализированном насилии над ними.

Финансиста Джеффри Эпштейна в первый раз судили в 2008 году по делу об организации проституции. Он пошел на сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев. Затем его повторно задержали 7 июля 2019 года и обвинили в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Спустя месяц после задержания, 10 августа, он покончил с собой в тюрьме в Нью-Йорке.

В ноябре 2025 года комитет по надзору палаты представителей конгресса США опубликовал электронный архив Джеффри Эпштейна.

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