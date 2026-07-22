Журналистка московского издания Msk1.ru Иветта Авраамова рассказала, что ее паспорт признали недействительным по неизвестной причине.

По ее словам, о проблемах с паспортом она узнала после того, как заказала фотоаппарат из Китая. В какой-то момент ей позвонили из транспортной компании и сообщили, что посылка не может пройти таможенный контроль, потому что паспорт признан недействительным. Проверка на «Госуслугах» подтвердила, что ее паспорт больше не действует.

В центре госуслуг «Мои документы» журналистке сказали, что «такого быть не должно» и посоветовали обратиться в миграционную службу при МВД. Там Авраамовой подтвердили, что ее паспорт недействителен. При этом вернуть ее данные в систему и сделать документ действительным полицейские не смогли.

Сотрудница МВД заявила, что проблемы могли возникнуть из-за недавней рабочей поездки журналистки в Дагестан, где она останавливалась в гостинице. «Там могли неправильно внести ваши данные, и система автоматически признала паспорт недействительным», — предположила представительница миграционного центра. Как она об этом узнала, не уточняется.

Авраамова направила письменное обращение в управление МВД по Красноярскому краю, которое выдавало ей паспорт. Через месяц журналистке позвонили из МВД, извинились и подтвердили, что причиной действительно могла стать ошибка при внесении паспортных данных сотрудниками гостиницы в Дагестане. Как это возможно, там не уточнили.

«Мы проверили ваш паспорт. Видим, что 15 июня он действительно значился недействительным, а уже 19 июня снова стал действительным. Произошел очередной сбой. Объяснить его причины мы не можем. Мы сами направляли запросы в Москву, но внятных разъяснений не получили. И вы далеко не первая, кто обратился к нам с такой проблемой», — сказала журналистке сотрудница МВД Красноярского края.

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