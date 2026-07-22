Либертарианская партия России приостановила свою деятельность. На прошлой неделе ее объявили «иноагентом»

Либертарианская партия России (ЛПР) объявила о заморозке своей деятельности. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале организации, говорится, что она больше не будет заниматься политической работой и принимать новых сторонников в свои ряды.

ЛПР решила приостановить свою деятельность из-за того, что 17 июля Минюст РФ внес ее в реестр «иностранных агентов».

К сожалению, в сложившейся ситуации мы исчерпали свои ресурсы сопротивляться давлению и больше не можем гарантировать безопасность своим сторонникам в России.

В сообщении организации не уточняется, планирует ли она в дальнейшем возобновить свою работу. «Увидимся в России будущего — какой бы она ни была», — говорится в конце обращения к сторонникам.

Либертарианская партия России была официально основана в 2008 году. В 2020-м в ЛПР произошел раскол, в результате которого она разделилась на две организации с одинаковым названием и символикой. Одну возглавил председатель партии Сергей Бойко, вторую — один из наиболее известных представителей ЛПР Михаил Светов. Обе организации официально не зарегистрированы.

В карточке Минюста указан сайт и соцсети партии, которую ранее возглавлял Светов. Представители второй партии 17 июля опубликовали сообщение, в котором выразили поддержку организации, внесенной в реестр «иноагентов».

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