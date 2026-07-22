Госдума разрешила осужденным за контрабанду наркотиков и бандитизм заключать контракты с Минобороны. Они будут служить «под усиленным контролем»

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, расширяющий возможности для людей с судимостью заключать контракты с Минобороны.

В соответствии с нововведениями, отправиться в армию смогут люди с неснятой и непогашенной судимостью или обвиняемые, в том числе по следующим статьям:

участие в банде (статья 209 УК),

участие в преступном сообществе (статья 210 УК),

контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК)

утрата документов, содержащих гостайну (статья 284).

На заседании Госдумы замглавы Минобороны Виктор Горемыкин заявил, что осужденные, подписавшие контракт, будут проходить службу в специальных подразделениях под усиленным контролем.

Закон принят в кратчайшие сроки — правительство направило его в Госдуму всего пять дней назад.

В последние месяцы в России последовательно сокращается количество людей, желающих добровольно заключать контракт — даже несмотря на крупные денежные выплаты.

На этом фоне усилились слухи о новой волне мобилизации. Источники «Медузы» и других СМИ во власти рассказывали, что она «обсуждается на всех уровнях», но окончательного решения пока не принято. Если это будет сделано, предполагается, что мобилизация может начаться после выборов в Госдуму.

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