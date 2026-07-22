Госдума разрешила осужденным за контрабанду наркотиков и бандитизм заключать контракты с Минобороны. Они будут служить «под усиленным контролем»
Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, расширяющий возможности для людей с судимостью заключать контракты с Минобороны.
В соответствии с нововведениями, отправиться в армию смогут люди с неснятой и непогашенной судимостью или обвиняемые, в том числе по следующим статьям:
- участие в банде (статья 209 УК),
- участие в преступном сообществе (статья 210 УК),
- контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК)
- утрата документов, содержащих гостайну (статья 284).
На заседании Госдумы замглавы Минобороны Виктор Горемыкин заявил, что осужденные, подписавшие контракт, будут проходить службу в специальных подразделениях под усиленным контролем.
Закон принят в кратчайшие сроки — правительство направило его в Госдуму всего пять дней назад.
В последние месяцы в России последовательно сокращается количество людей, желающих добровольно заключать контракт — даже несмотря на крупные денежные выплаты.
На этом фоне усилились слухи о новой волне мобилизации. Источники «Медузы» и других СМИ во власти рассказывали, что она «обсуждается на всех уровнях», но окончательного решения пока не принято. Если это будет сделано, предполагается, что мобилизация может начаться после выборов в Госдуму.