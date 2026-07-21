В Липецке после воздушной тревоги начался крупный пожар «на территории производственных объектов». Во Владимире беспилотник попал в многоэтажный дом

В Липецке произошел крупный пожар «на территории производственных объектов», сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Что это за объекты, он не уточнил. Известно, что пожар начался на открытой площадке на Передельческой улице. Его площадь составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Информация о причинах пожара уточняется, отметил Артамонов. «Коммерсант» отмечает, что в ночь на 21 июля в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность, в регионе действует предупреждение об угрозе атаки украинских беспилотников.

Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что пожар возник на территории между местной теплоэлектроцентралью и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), но что именно горит пока неясно. Об пожаре в районе ТЭЦ сообщает и украинский мониторинговый канал Exilenova+.

Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир многоэтажного дома, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев. Пострадавших нет: жильцов в момент атаки не было дома. Возникший пожар потушили.

Всего за ночь 21 июля российские ПВО перехватили и уничтожили над , аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями 209 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

Читайте также

Идеальная ПВО, которая может справиться с дронами О ней мечтают в России, Украине и даже США. Как она может выглядеть? Большой разбор «Медузы»

Читайте также

Идеальная ПВО, которая может справиться с дронами О ней мечтают в России, Украине и даже США. Как она может выглядеть? Большой разбор «Медузы»