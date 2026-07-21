Трамп ввел дополнительные 50-процентные пошлины на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50% на импорт некоторых товаров из Канады, сообщил Белый дом.

Речь идет о ряде канадских товаров — «от вина до хоккейных клюшек и цемента». Пошлины не будут распространять на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и редкоземельные металлы, а также товары, на которые уже действуют пошлины США.

Таким образом, отмечает Associated Press, тарифы введут на большую часть канадского импорта. Reuters добавляет, что речь идет о канадской продукции почти на 20 миллиардов долларов.

Решение принято в ответ на «дискриминационное отношение» Канады к американской продукции. Трамп сослался на «Закон о тарифах» 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной без одобрения конгресса.

Дональд Трамп в начале своего второго президентского срока в 2025 году объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. В частности, в отношении некоторой продукции из Канады действовали пошлины 25%. Затем их увеличили до 35%, несмотря на тесные торговые отношения между странами.

В феврале 2026-го Верховный суд США признал полномочия президента по закону недостаточными для введения пошлин и постановил, что Трамп нарушил закон. Трамп назвал решение суда «позором» и объявил о новых пошлинах на весь импорт основании «Закона о торговле» 1974 года.

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