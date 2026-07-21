Тайвань впервые замедлит мобильный интернет во время учений по гражданской обороне

Власти Тайваня впервые замедлят скорость мобильного интернета во время ежегодных учений по гражданской обороне, которые пройдут в августе. Таким образом они хотят проверить, как граждане будут коммуницировать в случае чрезвычайной ситуации.

Мобильный интернет замедлят на 30 минут в 14 городах и округах северного и центрального Тайваня, где проживает 70% населения острова. В это время видеозвонки, потоковое вещание и просмотр изображений в соцсетях будут недоступны.

Ежегодные учения — часть стратегии Тайваня по повышению готовности к возможному нападению Китая. КНР считает остров своей территорией: в Пекине неоднократно говорили, что готовы силой взять Тайвань под свой контроль.

Тайвань готовится не только к возможным авиаударам и блокаде, но и к кибератакам. Устойчивость коммуникационной сети стала для острова проблемой из-за неоднократных обрывов подводных кабелей.

В случае нападения Китая на Тайвань война обойдется в 10% мирового ВВП, а также приведет к прямому военному столкновению КНР с США, отмечал Bloomberg.

Подробнее об этой оценке последствий нападения Китая на Тайвань

Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg

Подробнее об этой оценке последствий нападения Китая на Тайвань

Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg