Госдума одобрила механизм сдерживания роста цен на дизельное топливо. Ради этого власти будут субсидировать импортеров

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении закон, распространяющий демпферный механизм на импорт дизельного топлива. Нефтяным компаниям будут за счет бюджета компенсировать разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке. Ранее такой же механизм уже был принят для импорта бензина.

Особые условия, следует из закона, предусмотрены для импорта дизеля из Беларуси — коэффициент компенсации для таких поставок повышен до 0,9.

Демпфер будет применяться, если действуют запреты на экспорт дизеля из России.

Такая мера, заявлял ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев, позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок.

Этот же закон разрешает учитывать в биржевой квоте объемы топлива, которое полномочные поставщики закупают у НПЗ по прямым контрактам. Для вертикально-интегрированных компаний (они сами добывают сырье, производят топливо и реализуют его в розницу) действуют нормы по продаже бензина и дизеля на бирже. Невыполнение норм обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Таким образом, после вступления закона в силу такие компании смогут направлять меньше топлива на биржевые торги.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие закона необходимо для бесперебойного обеспечения горюче-смазочными материалами. «Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», — подчеркнул он.

Что еще пытаются сделать власти РФ для борьбы с топливным кризисом

У властей не получается справиться с бензиновым кризисом. Чем это грозит России? Цены растут, дефицит затрагивает все больше отраслей, а импорт топлива не спасает 7 карточек