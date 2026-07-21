Гиорги Чигладзе, который ударил туристку в Кахетии, отпустили под залог. Он заявил, что сожалеет о случившемся

Суд в Телави отпустил под залог Гиорги Чигладзе, ударившего туристку после ссоры в отеле в Кахетии, сообщает TV Pirveli. Во время заседания суда он заявил, что сожалеет о совершенном преступлении.

Чигладзе отпустили под залог в пять тысяч лари (почти 150 тысяч рублей). В его отношении расследуют дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 120 УК Грузии). Чигладзе грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в отеле Agarani Estate в Кахетии. О нем стало известно после того, как в инстаграме завирусился рилс подруги пострадавшей Полины Курты. Девушки, по ее словам, вместе в Грузию отмечать день рождения.

В отеле туристки поссорились с гостями свадьбы, которую отмечали в той же гостинице. Ссора закончилась потасовкой. На видео попал момент, когда Чигладзе — брат жениха — пришел в номер туристок и ударил одну из них в лицо.

По версии стороны Чигладзе и МВД Грузии, ссора произошла из-за того, что туристки оскорбляли гостей и залили жидкостью диджейское оборудование. Девушки утверждают, что на них напали «из-за русской речи».

После случившегося Чигладзе задержали. Его адвокат Лаша Капанадзе назвал произошедшее провокацией. По словам защитника, сам Чигладзе перед моментом, который попал в рилс, пострадал от рук девушек: одна их них «схватила Гиорги Чигладзе за горло и причинила ему травмы».

По словам пострадавшей , она не считает, что туристки «кого-либо провоцировали». «Мы не делали того, что пишут в интернете: не обливали, не выливали ведро», — заявила туристка. Видео с ее комментарием опубликовал Мамука Пипия — грузинский бизнесмен и, как отмечает Paper Kartuli, один из лидеров пророссийского политического объединения «Солидарность во имя мира».

В Тбилиси 20 июля прошел марш в поддержку Чигладзе.

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Туристка из России рассказала, что в Грузии ее подругу избили «за русскую речь» Нападавшего задержали. По версии полиции, конфликт начался из-за того, что девушки мешали гостям грузинской свадьбы