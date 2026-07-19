Туристка из России рассказала, что в Грузии ее подругу избили «за русскую речь» Нападавшего задержали. По версии полиции, конфликт начался из-за того, что девушки мешали гостям грузинской свадьбы

В отеле Agarani Estate в Кахетии мужчина ворвался в номер к туристкам и ударил одну из них в лицо. Видео об этом в инстаграме опубликовала подруга пострадавшей Полина Курта. К моменту публикации этой статьи ролик с моментом нападения набрал более 17 миллионов просмотров и 227 тысяч лайков.

В тексте есть мат.

«В Грузии мужчины забираются в номер и пизд*т девушек за русскую речь», — написала в ролике Курта. По ее словам, пострадала ее подруга Юлия. После потасовки ей вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Девушки также дали показания в полиции.

В сторис Курта утверждает, что мужчина, который ворвался в номер к девушкам, услышал, как они говорили на русском языке на балконе. По словам блогера, администрация отеля сообщила нападавшему, в каком именно номере живут туристки.

В комментарии к ролику некоторые пользователи сообщили, что туристки якобы помешали свадьбе, которую отмечали другие гости отеля. «И почему вы вылили воду на свадебный стол, объяснив это тем, что вас якобы потревожили? Ведь именно с ваших действий и начался конфликт… Я категорически осуждаю то, что мужчина поднял руку на женщину. Бить женщину недопустимо ни при каких обстоятельствах, и этому нет оправдания. Но при чем здесь русский язык? Скажите правду — с чего на самом деле начался конфликт», — цитирует Paper Kartuli один из комментариев.

Другие пользователи усомнились в версии авторов видео. «А как они могли услышать вашу русскую речь, если вы были на втором этаже, в номере, а у них было внизу мероприятие с музыкой?», — пишет одна из участниц обсуждения.

Сами девушки в соцсетях говорят, что не комментируют случившееся, пока идет следствие. Телеграм-канал Baza при этом утверждает, что поговорил с Юлией. Она рассказала, что заступилась за подруг, которых оскорблял нападавший. По ее словам, у нее сломан нос.

Еще одна подруга пострадавшей Владислава рассказала каналу, что перед нападением они с друзьями заселились в номер на третьем этаже. Их балкон выходил на площадку, где проходила грузинская свадьба. Одна из девушек открыла на балконе шампанское, после чего им снизу крикнули, что они испортили диджейское оборудование. Девушки поговорили с охраной отеля и вернулись на балкон, откуда их в грубой форме начал выгонять один из гостей свадьбы. Вскоре в номер пришел мужчина, заявивший, что компания говорит на русском языке и портит свадьбу его брату.

Администрация Agarani Estate заявила, что «инцидент на территории отеля» — результат действий отдельных гостей «и не отражает поведения или ценностей нашего отеля или нашей команды». Гостиница отказалась раскрыть подробности случившегося из уважения к личной жизни гостей. В другом заявлении отель осудил насилие, а также подчеркнул, что сотрудники Agarani Estate не раскрывали информацию о номерах гостей и не участвовали в драке.

В комментарии к этим постам пришли пользователи, раскритиковавшие отель, пишет Paper Kartuli. Сейчас оставить комментарий под публикациями Agarani Estate нельзя.

В МВД Грузии сообщили, что нападавший задержан. По версии ведомства, драка произошла после того, как во время свадьбы в отеле в иностранцы оскорбляли гостей с балкона одного из номеров и облили водой оборудование. Полиция расследует случившееся по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до трех лет лишения свободы.

В российских, в том числе провластных, СМИ (1, 2) избитую девушку назвали российской туристкой. Курта в сторис заявила, что говорит на русском, «хотя родилась в Украине» и живет в России. По ее словам, ее друзья «из Украины» и тоже говорят на русском языке. Все они приехали в Грузию, чтобы отметить день рождения, объяснила Курта. В профиле девушки указано, что она основатель московского салона красоты Lab.Organic. При этом в августе у Курты запланирован мастер-класс в Таллинне.

В МВД Грузии после обращения ТАСС не подтвердили информацию о том, что пострадавшая — гражданка России. Но, как отмечает агентство, и не опровергли эти сведения.

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Россияне в Грузии

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