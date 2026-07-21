Четверо граждан Индии погибли из-за удара России по судну в Черном море. МИД Индии вызвал российского дипломата

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова и выразило «серьезную обеспокоенность» в связи с гибелью граждан страны в результате российского удара по торговому судну.

«Нападения на коммерческие суда и, как следствие, гибель ни в чем не повинных гражданских лиц неприемлемы и их необходимо избегать», — заявили в министерстве.

Власти Украины сообщали, что 19 июля войска России нанесли ракетный удар по торговому судну «Голден лео» («Golden Leo») в Черном море возле берегов Одессы, которое шло под флагом Гвинеи-Бисау. Судно выходило из одесского порта после погрузки кукурузы. Одна из ракет попала в район правого борта надстройки, на судне произошел пожар.

На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также гражданин Украины — лоцман. В результате удара погибли 10 человек — девять членов экипажа и украинский лоцман. Выжившие моряки были доставлены в Одессу.

В МИД Индии заявили, что в результате удара погибли четверо граждан страны, один ранен, он находится в критическом состоянии.

Российская сторона это не комментировала.

Российские войска в последнее время регулярно наносят удары по судам у берегов Одесской области. В Минобороны РФ утверждают, что эти суда задействованы «в интересах» ВСУ. По данным властей Одесской области, удары наносятся, в том числе по торговым судам иностранных государств.

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