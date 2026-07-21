Axios: посредники предложили США и Ирану объявить 10-дневное перемирие

Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану остановить на 10 дней боевые действия, пишет Axios со ссылкой на источники. Предполагается, что во время перемирия в Ормузском проливе будет возобновлено движение судов, а США и Иран начнут обсуждать условия его долгосрочного использования.

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, изучает предложение посредников и призвал Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно».

При этом, пишет Axios, США готовятся и к провалу переговоров, перебрасывая в регион дополнительные военные силы.

Днем ранее The Washington Post писала, что США рассматривает возможность провести более масштабную операцию против Ирана. При этом источники издания указывали, что у американских военных в данный момент недостаточно средств для безопасной поддержки такой операции.

Еще о войне США и Ирана

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Еще о войне США и Ирана

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий