Axios: посредники предложили США и Ирану объявить 10-дневное перемирие
Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану остановить на 10 дней боевые действия, пишет Axios со ссылкой на источники. Предполагается, что во время перемирия в Ормузском проливе будет возобновлено движение судов, а США и Иран начнут обсуждать условия его долгосрочного использования.
Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, изучает предложение посредников и призвал Израиль избегать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно».
При этом, пишет Axios, США готовятся и к провалу переговоров, перебрасывая в регион дополнительные военные силы.
Днем ранее The Washington Post писала, что США рассматривает возможность провести более масштабную операцию против Ирана. При этом источники издания указывали, что у американских военных в данный момент недостаточно средств для безопасной поддержки такой операции.