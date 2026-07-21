Аэропорт Внуково купит у Шереметьево часть Домодедово

Московский аэропорт Внуково выкупит у Шереметьево 25% компании, которая контролирует группу «Домодедово». Сумма сделки, по РБК, составит 16,5 миллиарда рублей.

Внуково выкупит долю ООО «Перспектива» — компании, выкупившей у Росимущества группу «Домодедово» за 66 миллиардов рублей. Аэропорт планирует привлечь как собственные, так и заемные средства. Одним из кредиторов выступит Сбербанк.

По словам одного из источников РБК, во Внуково рассчитывают, что при текущем пассажиропотоке и тарифах на перевозки инвестиции окупятся примерно за 10 лет.

Аэропорт Домодедово национализировали в июне 2025 года. Генпрокуратура потребовала признать недействительными несколько сделок по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние». Претензии ведомства были связаны с иностранным гражданством владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. После национализации аэропорт выкупила дочерняя компания Шереметьево.

История Домодедово

Владельцы «Домодедово» всю путинскую эпоху отбивались от попыток отобрать аэропорт — но от военной национализации им спастись не удалось Вспоминаем историю актива — от хаба для челноков 1990-х до нового элемента бизнес-империи друзей президента

История Домодедово

Владельцы «Домодедово» всю путинскую эпоху отбивались от попыток отобрать аэропорт — но от военной национализации им спастись не удалось Вспоминаем историю актива — от хаба для челноков 1990-х до нового элемента бизнес-империи друзей президента