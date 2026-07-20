Женская теннисная ассоциация обязала теннисисток подтверждать свой пол

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала теннисисток подтверждать свой пол с помощью генетического теста для участия в турнирах под своей . Об этом, как сообщает BBC News, говорится в новой редакции правил.

Изменения вступают в силу с 21 июля. Теннисистки, выступающие в турнирах WTA, теперь должны будут пройти разовый тест на ген SRY (Sex-determining Region Y). Ген SRY обычно располагается на Y-хромосоме (мужской) и участвует в развитии организма по мужскому типу. Тест будет проводиться путем взятия мазка с внутренней стороны щеки, образца крови или слюны.

Сдать тест необходимо будет только один раз. К участию в турнирах будут допущены только те спортсменки, у которых тест покажет отрицательный результат. В случае положительного результата теннисистки пройдут дополнительное медицинское обследование для допуска к соревнованиям. В чем оно будет заключаться, не уточняется.

Теннисистки также будут обязаны подписать документ, в котором говорится, что в случае отказа от тестирования им могут грозить штрафные санкции.

Согласно предыдущей версии правил WTA, принятых в 2024 году, трансгендерные женщины могли участвовать в женских теннисных турнирах, если поддерживали пониженный уровень тестостерона в течение двух лет до начала соревнований. BBC News отмечает, что об участии таких спортсменок в турнирах не известно.

«Политика WTA направлена на то, чтобы обеспечить равные спортивные возможности в женском профессиональном теннисе и поддержать честную конкуренцию для всех игроков, участвующих в турнирах WTA», — заявили в организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста. Все спортсменки, желающие выступать в женской категории на будущих Олимпийских играх, теперь должны будут пройти разовый тест на ген SRY.

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