МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста.

«Как бывшая спортсменка, я верю в право всех олимпийцев принимать участие в честной конкуренции. Политика, которую мы объявили, основана на науке и проводится под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже самая маленькая разница может привести к победе или поражению. И совершенно очевидно, что было бы несправедливо, чтобы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно», — заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

Все спортсменки, желающие выступать в женской категории на будущих Олимпийских играх, теперь должны будут пройти разовый тест на ген SRY (Sex-determining Region Y). Ген SRY располагается на Y-хромосоме (мужской) и принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Как правило, тест проводится путем взятия мазка с внутренней стороны щеки.

«Основываясь на научных данных, МОК считает, что наличие гена SRY фиксируется на протяжении всей жизни и представляет собой весьма точное свидетельство того, что у спортсмена произошло развитие мужского пола», — говорится в сообщении МОК.

Как отмечает BBC Sports, ранее МОК оставлял возможность допуска трансгендерных спортсменов на усмотрение руководящих органов отдельных видов спорта.

В марте 2023 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила трансгендерным женщинам участвовать в основных женских соревнованиях, если они совершили переход после мужского полового созревания. Ранее трансгендерные атлетки допускались к соревнованиям среди женщин, если в течение двух лет поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 наномоля на литр. С сентября 2025 года организация внедрила правило обязательного прохождения генетического тестирования для спортсменок, участвующих в женских соревнованиях.