Перед выборами в Госдуму как минимум 21 российский политик столкнулся с обвинениями в демонстрации экстремистской или нацистской символики, подсчитала «Новая газета Европа». Такие обвинения не позволяют участвовать в выборах в качестве кандидатов.

Среди политиков, которые подверглись преследованию, 14 — из «Яблока», четверо — из КПРФ, один — из «Справедливой России», а также томский активист Антон Исаков и подмосковный политик Борис Надеждин. Последние двое собирались идти на выборы как самовыдвиженцы.

Чаще всего на политиков составляли протоколы за публикацию в интернете фотографий Алексея Навального, символики его проектов или видео с его похорон. В 18 из 21 случая по этим протоколам назначали минимальные штрафы, от 1000 до 2000 рублей.

Ранее источники «Медузы» заявили, что давление на Бориса Надеждина — это инициатива силовиков, которые хотят зачистить политическое поле перед выборами в Госдуму.

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