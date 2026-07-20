Следственный комитет в Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК) после того, как в Каменске-Уральском затопило перинатальный центр. Об этом сообщает E1.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Днем 18 июля в городе начались сильные ливни, многие улицы затопило. Жители использовали для передвижения по городу сапборды и резиновые лодки.

В результате ливня затопило единственный в городе перинатальный центр. Как пишет «Осторожно, новости», крыша здания была повреждена, поэтому пропустила воду. Рожениц временно перенаправили в родильные дома Екатеринбурга.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что в роддом 21 июля приедут сотрудники Минздрава и финансово-хозяйственного управления, чтобы оценить объем работ, сроки и необходимые финансовые ресурсы на восстановление.

Сильные дожди в Свердловской области начались в конце июня. По данным на 16 июля, подтоплены оказались более двух тысяч частных домов и приусадебных участков.

Подробнее

Свердловская область переживает паводок из-за трех недель дождей. В Екатеринбурге прошел шторм, повалены деревья, сломаны 49 светофоров Фотографии

Подробнее

Свердловская область переживает паводок из-за трех недель дождей. В Екатеринбурге прошел шторм, повалены деревья, сломаны 49 светофоров Фотографии