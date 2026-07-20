В Каменске-Уральском прошли ливни — в городе затопило единственный роддом
Следственный комитет в Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК) после того, как в Каменске-Уральском затопило перинатальный центр. Об этом сообщает E1.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Днем 18 июля в городе начались сильные ливни, многие улицы затопило. Жители использовали для передвижения по городу сапборды и резиновые лодки.
В результате ливня затопило единственный в городе перинатальный центр. Как пишет «Осторожно, новости», крыша здания была повреждена, поэтому пропустила воду. Рожениц временно перенаправили в родильные дома Екатеринбурга.
Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что в роддом 21 июля приедут сотрудники Минздрава и финансово-хозяйственного управления, чтобы оценить объем работ, сроки и необходимые финансовые ресурсы на восстановление.
Сильные дожди в Свердловской области начались в конце июня. По данным на 16 июля, подтоплены оказались более двух тысяч частных домов и приусадебных участков.