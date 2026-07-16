новости
Свердловская область переживает паводок из-за трех недель дождей. В Екатеринбурге прошел шторм, повалены деревья, сломаны 49 светофоров Фотографии
Источник: Meduza
Свердловская область переживает последствия ливней, которые продолжаются с конца июня. Больше 400 частных домов и 1700 приусадебных участков оказались затоплены. Из-за паводка пришлось перекрывать проезд по некоторым дорогам, в том числе по участку федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. 15 июля в Екатеринбурге прошел сильный дождь с ветром. В городе за день выпала четверть месячной нормы осадков, затопило несколько улиц и повалило много деревьев, вышли из строя 49 светофоров. «Медуза» публикует фотографии последствий.