Урбанист из Челябинска Михаил Попов отказался от планов баллотироваться в городскую думу. Неделю назад он сломал позвоночник, пытаясь сбежать от полиции
Урбанист Михаил Попов, баллотировавшийся в депутаты Челябинской городской думы, решил не продолжать избирательную кампанию. Неделю назад, 13 июля, Попов, когда к нему домой пришли полицейские, прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник.
«Я не смогу собрать 205 подписей до 24 июля, поэтому вынужден завершить участие в этой избирательной кампании», — написал Попов утром 20 июля в своем телеграм-канале. На пост обратило внимание «Эхо».
По словам Попова, сейчас он намерен сосредоточиться на лечении — «выполнять рекомендации врачей, проходить процедуры и шаг за шагом восстанавливаться».
« Что будет дальше — покажет время. Но одно я знаю совершенно точно: политика — это марафон, а не спринт», — заявил он.
Михаил Попов ведет блог об общественном транспорте и городском благоустройстве. В городскую думу Челябинска он планировал баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Выборы в Челябинске пройдут в единый день голосования 20 сентября.