В Челябинске урбанист Михаил Попов (собирается в местную думу) прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник. Он пытался сбежать от полицейских

Урбанист и кандидат в депутаты Челябинской городской думы Михаил Попов рассказал, что сломал позвоночник, прыгнув со второго этажа. Так, по его словам, он пытался сбежать от полицейских, которые пришли к нему домой.

Полиция пришла к Попову 13 июля. Урбанист сообщал, что полицейских было двое: участковый, который опрашивал урбаниста после в сентябре 2025-го, и еще один сотрудник.

Через несколько часов после этого сообщения Попов опубликовал фотографию из больницы. На снимке урбанист лежит на кушетке под капельницей, на шее у него специальный фиксатор. После этого он перестал выходить на связь с журналистами, которые пытались выяснить, что случилось.

Урбанист решил сбежать из квартиры, поскольку опасался, что ему взломают дверь, рассказал «7×7» источник в окружении Попова. Зачем приходили полицейские, неизвестно.

Участковый, по словам собеседника журналистов, приходил в больницу к урбанисту и спрашивал, зачем тот выпрыгнул. При этом полицейский отрицал, что был у дома Попова.

Кроме того, по данным «7×7», с полицейскими приехали еще двое мужчин в черном. Они привезли с собой носилки и, вероятно, противогазы. Кто это был и зачем нужны были эти предметы, неизвестно. Эти люди попали на запись с камеры домофона.

Михаил Попов ведет блог об общественном транспорте и городском благоустройстве. С начала июля он собирает подписи для участия в выборах в городскую думу Челябинска в качестве самовыдвиженца.

Выборы в Челябинске пройдут в единый день голосования 20 сентября. В тот же день в России будут выбирать депутатов Госдумы.