Украинские дроны в ночь на 20 июля атаковали Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников, большую часть из них уничтожили на дальних подступах. 85 дронов сбили на подлете к Москве.

Воробьев сообщил, что в Одинцово повреждены автомобиль и частный дом. В Подольске «в результате падения беспилотников произошли возгорания», повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, губернатор не уточнил. Частный дом поврежден в деревне Малое Толбино.

Astra, проанализировав опубликованные видео и фотографий, пишет, что в Подольске атакована и горит нефтебаза. Кроме того, горит склад в индустриальном комплексе «Южные Врата» в Домодедово. Беспилотник также попал в многоэтажный жилой дом в Домодедово.

Жители деревни Коледино (городской округ Подольск) также сообщали о пожаре в логистическом центре Wildberries. В пресс-службе Wildberries заявили, что склад компании продолжает работу в штатном режиме. В целях безопасности ранее там была проведена эвакуация, но сотрудники уже вернулись на рабочие места.

Один человек получил травмы в городе Домодедово в результате пожара в частном доме, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, сообщил Воробьев.

Обновление. Позже Воробьев уточнил, что число пострадавших увеличилось до 10 человек. В Домодедово помощь потребовалось семерым, шесть из них госпитализированы (в том числе трое граждан Китая) в Домодедовскую больницу. В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. В Подольске пострадали две женщины.

В Домодедовской больнице сообщили, что в медучреждение доставлены шесть пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, из них трое — иностранные граждане. Другие подробности в посте больницы не приводятся.

Обновление. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вскоре подтвердила, что в результате атаки дронов произошел пожар на территории индустриального парка «Южные врата», а также, что дрон попал в многоэтажный жилой дом на улице Курыжова. Она заявила, что пострадали два человека, но затем уточнила, что в Домодедовской больнице находятся шесть пострадавших.