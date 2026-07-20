Российские войска ударили по Запорожью. Погибли три человека, в том числе ребенок. Пострадали более 40 человек
Источник: ГСЧС Украины
Российские войска вечером 19 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Запорожье, частично разрушен жилой дом, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате атаки погибли три человека — 71-летняя и 72-летняя женщины, а также 11-летняя девочка. Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что пострадал 41 человек.
По данным спасательной службы на вечер 19 июля, пострадали 42 человека, в том числе восемь детей.