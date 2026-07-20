Проект помощи заключенным Gulagu.net прекратил работу

Проект помощи заключенным Gulagu.net сообщил 20 июля, что завершает работу.

«Нас травят, нам дерзят и хамят с вот этим вот „хорошие русские“, нам блокируют счета и открыто дискриминируют, нас давят со всех сторон… устраивают грызню, хейт и буллинг, наиболее эффективных оппонентов Кремля вообще могут убить (и порой убивают). <…> С учетом новых реалий и рисков мы вынужденно приостанавливаем деятельность правозащитного проекта Gulagu.net», — сообщил проект в своем телеграм-канале.

Gulagu.net создал бывший предприниматель Владимир Осечкин. Он уехал из России в 2015 году и сейчас живет во Франции. Осечкин заявил в 2022 году, что на него покушались во французском Биаррице. В 2025-м Осечкина заочно приговорили в России к восьми годами по делу о «фейках» об армии. Кроме того, несколько человек в РФ получили реальные сроки за сотрудничество с Gulagu.net.

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