Бывшие сотрудники обанкротившейся школы Le Sallay открыли новую школу

Бывшие сотрудники частной школы Le Sallay, закрывшейся в апреле, открыли новую школу, сообщила в фейсбуке Екатерина Голдобина, в прошлом операционный директор школы Le Sallay «Диалог».

По ее словам, в новой школе, получившей название «Платан», будет та же команда учителей и тот же формат обучения, что и в Le Sallay. При этом у нового проекта, в отличие от старого, будет некоммерческий статус и бюджет, прозрачный для учителей и родителей.

Школа «Платан» уже начала принимать заявки на обучение. Оно стоит от 10 тысяч евро в год на человека.

Частная школа Le Sallay включала в себя два обучающих проекта — Le Sallay Academy (работал с 2018-го) и Le Sallay «Диалог» (работал с 2020-го). Весной 2026 года основатель Le Sallay Сергей Кузнецов объявил о банкротстве школы. После этого многие учителя и родители обвинили Кузнецова в неграмотном управлении и неадекватной коммуникации.

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