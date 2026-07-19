«Я не готов подвергать риску тех, кто меня поддерживает». Борис Надеждин прекратил избирательную кампанию в Госдуму

Политик Борис Надеждин объявил, что прекращает кампанию по сбору подписей для выдвижения на выборы в Госдуму. Собранные за него подписи не будут сдавать в избирком.

Надеждин объяснил свое решение давлением, которое на него оказывают в последние недели: от объявления «иностранным агентом» до административного дела.

Мне затыкают рот, выдавливают из политики, сильно осложняют жизнь. На меня напали все, кто только мог. <…> Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно. Я не готов подвергать риску тех, кто меня поддерживает и участвовал в избирательной кампании — мою семью, мой штаб, сборщиков подписей, моих сторонников.

Собранные в рамках кампании деньги Надеждин пообещал направить на зарплаты сотрудникам штабов и сборщикам подписей.

Политик поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Пока в России есть такие люди, как вы — надежда никогда не будет потеряна! Сейчас мне надо продумать, как жить дальше. Надеюсь, останусь жив и на свободе», — добавил он.

Борис Надеждин подал документы для участия в выборах в Госдуму как самовыдвиженец в середине июня. Меньше чем через месяц Минюст России объявил политика «иностранным агентов». Вскоре Надеждина задержала полиция. В итоге на него составили протокол по статье о демонстрации «экстремистской символики» из-за фотографии Алексея Навального. Вскоре ему назначили штраф в 1000 рублей. Кроме того, политику запретили выезд из России за границу.

По данным «Медузы», за давлением на Надеждина стоят силовики, которые таким образом хотели помешать ему участвовать в выборах в Госдуму.