В Украине заявили, что российские военные нанесли удар по сухогрузу с зерном. Пять человек погибли
Войска РФ нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу, который перевозил зерно, заявило командование ВМС Украины.
Речь идет о судне «Голден Лео» (Golden Leo») под флагом Гвинеи-Бисау. Украинские военные отмечают, что владелец сухогруза — Турция, а в момент атаки он выходил из зоны боевых действий с грузом.
Где именно произошла атака, ВМС Украины не сообщили. По контексту можно предположить, что рядом с одним из портов Одесской области. В последнее время Россия регулярно наносит там удары.
В результате попадания в районе правого борта на сухогрузе произошел пожар. Погибли пять человек. Судьба еще пяти членов экипажа неизвестна, их ищут. Восемь моряков эвакуировали в одну из больниц Одессы.
В Украине обвинили войска РФ в умышленном ударе по гражданскому судну. Россия заявления украинских военных не комментировала.