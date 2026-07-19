В Украине заявили, что российские военные нанесли удар по сухогрузу с зерном. Пять человек погибли

Войска РФ нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу, который перевозил зерно, заявило командование ВМС Украины.

Речь идет о судне «Голден Лео» (Golden Leo») под флагом Гвинеи-Бисау. Украинские военные отмечают, что владелец сухогруза — Турция, а в момент атаки он выходил из зоны боевых действий с грузом.

Где именно произошла атака, ВМС Украины не сообщили. По контексту можно предположить, что рядом с одним из портов Одесской области. В последнее время Россия регулярно наносит там удары.

В результате попадания в районе правого борта на сухогрузе произошел пожар. Погибли пять человек. Судьба еще пяти членов экипажа неизвестна, их ищут. Восемь моряков эвакуировали в одну из больниц Одессы.

В Украине обвинили войска РФ в умышленном ударе по гражданскому судну. Россия заявления украинских военных не комментировала.

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хроника войны

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