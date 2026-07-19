В Москве по делу о госизмене арестовали ученого института «Роскосмоса»

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о госизмене (статья 275 УК) 35-летнего ученого Максима Кравчука, сообщают «Осторожно, новости» и РБК.

Кравчука задержали еще 24 июня, в его день рождения, но о деле стало известно только сейчас. В конце июня ученый подал апелляцию на арест.

Суть дела неизвестна — все дела по статье о госизмене засекречены.

По данным «Осторожно, новости», Кравчук — специалист по аэродинамике из московского научно-исследовательского института ЦНИИмаш, который подчиняется «Роскосмосу».

«Агентство» выяснило, что в 2016-2019 годах Кравчук дважды ездил в Украину.

«Осторожно, новости» отмечают, что Максим Кравчук — как минимум четвертый ученый из ЦНИИмаш, который обвиняется в госизмене с 2019 года. Его дело также седьмой известный случай уголовного преследования ученого, работавшего в сфере обороны, с начала большой войны между Россией и Украиной, подсчитало «Агентство».

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