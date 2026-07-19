Умер телеведущий Сергей Шолохов
В Петербурге умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, сообщил его пасынок Всеволод Москвин. Шолохову было 67 лет.
«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин в соцсетях. Причины смерти Шолохова он не раскрыл.
Сергей Шолохов начал работать на телевидении в 1987 году. Тогда он устроился редактором отдела кино на Ленинградское телевидение.
Наибольшую известность он получил как один из авторов и ведущий публицистической передачи «Пятое колесо». Самым известным выпуском программы стал эпизод, где музыкант-авангардист Сергей Курехин проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб.
Шолохов также вел программу о кино и фестивалях «Тихий дом» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».