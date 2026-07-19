Умер телеведущий Сергей Шолохов

В Петербурге умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, сообщил его пасынок Всеволод Москвин. Шолохову было 67 лет.

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«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин в соцсетях. Причины смерти Шолохова он не раскрыл.

Сергей Шолохов начал работать на телевидении в 1987 году. Тогда он устроился редактором отдела кино на Ленинградское телевидение.

Наибольшую известность он получил как один из авторов и ведущий публицистической передачи «Пятое колесо». Самым известным выпуском программы стал эпизод, где музыкант-авангардист Сергей Курехин проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб.

Шолохов также вел программу о кино и фестивалях «Тихий дом» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».

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