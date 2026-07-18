В Украине третий день подряд протесты из-за отставки министра обороны. Участники акций также требуют смены главкома ВСУ

В Киеве и других городах Украины третий день подряд проходят акции протеста, участники которых требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом сообщает «Громадське».

Протестующие также призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В Киеве участники акции снова собрались около театра имени Ивана Франко. К началу митинга, намеченного на 20:00 по киевскому времени, там собралось более тысячи человек. Протестующие скандируют «Украина — это Европа», «Слуга народа выходи к народу», «Власть — это народ».

16 июля после отставки Федорова по всей Украине начались акции в поддержку бывшего министра. Протесты продолжились 17 июля.

По информации Finacial Times и «Медузы», президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам источника «Медузы», близкого к офису президента, в окружении Зеленского изначально не ожидали такого общественного резонанса в связи с отставкой министра обороны. 17 июля вечером президент поговорил с несколькими украинскими комбригами, отметил он. По мнению украинского источника, это были «неформальные смотрины».

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