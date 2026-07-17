В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины второй день продолжаются протесты из-за смены министра обороны. Люди скандируют «Верните Федорова» и «Долой Сырского»

Жители нескольких городов Украины снова вышли на улицы на акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Об этом сообщают «Украинская правда» и «Суспiльне».

По данным корреспондентов изданий, акции проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Тернополе, Полтаве, Харькове, Николаеве, Ивано-Франковске и других.

В Киеве люди, как и днем ранее, собрались на площади Франко возле здания Офиса президента. Они скандируют «Верните Федорова», «Долой Сырского», «Слава Украине», «Смерть врагам», а также исполняют гимн Украины.

По подсчетам «Интерфакс-Украина», в Киеве в акции участвуют не менее 10 тысяч человек. Корреспондент издания сообщил, что площадь, включая сквер и проезжую часть, а также участки прилегающих улиц Ольгинской, Грушевского и Ступки заполнены протестующими.

16 июля после отставки Федорова по всей Украине начались акции в поддержку бывшего министра. В Киеве люди скандировали «Верните Федорова!», «Позор!», «Сырский — в отставку!». Кроме того, полковник Павел Елизаров подал рапорт об отставке с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Он напрямую связал свое решение с отстранением Федорова, заявив, что это «большое зло для оборонного потенциала страны».

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