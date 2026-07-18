Летчика и Z-блогера Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии по делу об угрозе убийством и вымогательстве

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего летчика вертолета Ка-52 и основателя телеграм-канала «Воевода вещает» Алексея Земцова к трем годам колонии по делу об угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве. Об этом сообщили соратники Земцова.

«Теперь, между Лехой и возвращением на фронт стоит только, как быстро МО [Минобороны] его уволит и как быстро даст ему подписать новый контракт. К сожалению, у военнослужащих работает это только так. В среднем, на практике, это занимает от 15 до 45 дней. Так что, скоро Воевода сам напишет», — говорится в публикации.

Источник ТАСС уточнил, что Земцову назначили три года лишения свободы «с учетом ряда смягчающих обстоятельств». Других подробностей он не привел.

Уголовное дело Земцова поступило в суд в феврале 2026 года, уточняет «Медиазона».

В апреле 2026 года Земцов опубликовал видео, на котором заявил, что собирается покончить с собой из-за давления со стороны высокопоставленных военных. Он также рассказывал, что осенью прошлого года узнал, что ему изменяет жена с его помощником по телеграм-каналу. По словам летчика, он «поймал» любовника жены, вывез в лес и дал ему «********», но «очень не жестко». За это Земцова отправили на 4,5 месяца в СИЗО, обвинив в угрозе убийством, вымогательстве и порче имущества.

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