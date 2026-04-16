«Такого позора я не выдержу» Летчик и Z-блогер Алексей Земцов заявил, что собирается совершить самоубийство из-за давления высокопоставленных военных

Летчик вертолета Ка-52, старший лейтенант и автор Z-канала «Воевода вещает» (более 170 тысяч подписчиков) Алексей Земцов опубликовал видео, на котором заявил, что собирается «воспользоваться правом последней офицерской чести». «Если вы смотрите это видео, значит меня уже нет», — говорит на записи Земцов.

Подтверждений о том, что Земцов совершил самоубийство, нет.

Он рассказал на видео, что до осени 2023 года выполнял боевые вылеты, находясь на аэродроме Бердянск, и на тот момент был администратором телеграм-канала «Повернутые на войне». В сентябре того года Земцов решил «отделиться» и завел канал «Воевода вещает», который «очень не понравился» генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко (сейчас занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, тогда он был командующим 11-й армией ВВС и ПВО).

Из-за критических публикаций в канале Земцова отстранили от полетов. По его словам, Кравченко также не понравился старый пост в «Повернутых на войне» о том, что летчиков истребителей Су-34 заставляют заниматься строевой подготовкой после боевых вылетов. Помимо отстранения от полетов, Земцову предложили поехать в госпиталь и после этого уволиться. «Кравченко очень любит списывать летчиков по здоровью», — утверждает Земцов.

По словам летчика, позже Кравченко его «простил». Затем Земцова отправили в другую часть.

Осенью 2025 года Земцов узнал, что ему изменяет жена с его помощником по телеграм-каналу. По словам летчика, он «поймал» любовника жены, вывез в лес и дал ему «********», но «очень не жестко». За это Земцова отправили на 4,5 месяца в СИЗО, обвинив в угрозе убийством, вымогательстве и порче имущества.

Весной 2026 года командир воинской части, в которой служил летчик, полковник Авраменко «вытащил» Земцова из СИЗО, после чего его отправили в штурмовое подразделение. По словам Земцова, 4 апреля 2026 года он опубликовал в своем телеграм-канале фотографию некачественной каски, которая была выдана одному из военнослужащих, «который должен был выполнять задачи в мотострелковых подразделениях». На следующий день после поста «начались разборы полетов». Земцова попросили написать пост с «опровержением», пообещав, что благодаря этому для него не будет никаких последствий из-за предыдущего поста. «Обещание выполнено не было», — утверждает Земцов.

По словам Земцова, его отправили обратно в часть к Авраменко, который под давлением решил вернуть летчика в СИЗО и обвинить его в «дискредитации» российской армии из-за поста про каску. Земцов утверждает, что Авраменко все это делал «с команды» Кравченко. «Такого позора я не выдержу. Я офицер российской армии, провоевавший всю войну», — заявил Земцов.

Летчик также обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив его разобраться с ростовским военно-следственным управлением, в частности, со старшим лейтенантом Кантемировым, который «обманным путем» выбивал у Земцова показания на самого себя.

Земцов показал в видео черную папку, в которой, по его словам, «собрана крайне чувствительная информация» на Кравченко: «Товарищи военные следователи, покопайтесь потом, вам будет интересно».

Летчик также заявил, что передает свой канал Z-блогеру Кириллу Федорову. Позже Федоров опубликовал видео, в котором рассказал, что «много из того», о чем заявил Земцов, он знал. «Леша со мной говорил на эту тему достаточно давно в личных разговорах, но я его всегда старался отговаривать. И я до сих пор надеюсь, что Леша меня услышал и что в первую очередь эти видео были сделаны так громко, чтобы донести его правду», — заявил Федоров.

Обновление. По информации близкого к силовикам телеграм-канала Shot, Земцов жив. Покончить с собой летчику не дали близкие, которые находились с ним на связи. При этом канал пишет, что сейчас ведутся поиски Земцова. Он, как утверждает канал, «самовольно оставил часть и сбежал».

«А потом что с ними делать?» — «Соберу гирлянду и подарю» Так российский генерал Роман Демурчиев обсуждал с женой отрезанные человеческие уши. Его переписка — это ужас

