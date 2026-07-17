Зеленский пообещал открыть архивы по Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах открыть архивы украинских спецслужб, посвященные Волынской резне. Об этом он объявил по итогам совещания, посвященного отношениям с Польшей.

В частности, он пообещал «решения на дипломатическом направлении».

«Во-вторых: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни», — заявил Зеленский. Он добавил, что также планируется выдать дополнительные разрешения на поисково-эксгумационные работы.

Отношения между Украиной и Польшей резко ухудшились после того, как в конце мая Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало резкую критику Польши из-за участия бойцов УПА в Волынской резне в 1943–1944 годах, во время которой погибли, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч поляков и от 20 до 30 тысяч украинцев. С 2016 года в Польше Волынская резня признан геноцидом.

Польша лишила Зеленского своей высшей награды — Ордена Белого орла. После этого многие другие украинские политики стали сами отказываться от польских орденов.

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