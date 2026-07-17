Трамп заявил о «шокирующей уязвимости» избирательной системы США. И обвинил Китай в попытках влияния на выборы в 2020 году

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что власти страны неоднократно пытались повлиять на результаты выборов в США. Об этом он заявил в своей 25-минутной речи, которую транслировали в прайм-тайм вечером 16 июля (ночью 17 июля по Москве).

Так, по словам Трампа, Китай в 2018 году пытался повлиять на промежуточные выборы в конгресс, а в 2020-м — на президентские. В случае с последними Пекин, считает лидер США стремился добиться его на выборах.

Кроме того, Трамп заявил, что Китай получил доступ к данным 220 миллионов избирателей США. Он назвал это «самой масштабной в истории утечкой данных» избирателей, включая имена, адреса, номера телефонов, принадлежность к партии и другую информацию, необходимую для регистрации на выборах.

Пекин обвинения Трампа отверг. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил: «Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США».

Трамп заявил, что получил данные о том, что некоторые сотрудники американских разведслужб скрывали от руководства США сведения об иностранном вмешательстве в выборы. Он обвинил представителей в сокрытии этой информации от президента и жителей США. Трамп потребовал провести расследование этой ситуации.

Президент США также объявил, что данные разведки, раскрывающие «шокирующие уязвимости» в избирательной системе США будут немедленно рассекречены.

Телеканал CNN сообщает, что предварительно ознакомился с этими уже опубликованными документами. В них упоминаются уже известные потенциальные уязвимости американской избирательной системы. В свою очередь Reuters отмечает, что ранее американская разведка не обнаружила доказательств влияния Пекина на выборы в США, в том числе на выборы президента 2020 года.

Своей речью Дональд Трамп, считает Reuters, пытается подтолкнуть республиканцев в конгрессе принять законопроект о реформе избирательной системы — Save America Act.

Этот закон, если его примут, введет новые более жесткие требования по подтверждению личности избирателей и их гражданства. Пока документ застрял в сенате из-за сопротивления демократов.

Демократы обвинили президента в попытке дискредитировать предстоящие выборы. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Телеканалы ABC, NBC, CNN, которые традиционно не поддерживают Трампа и республиканцев, не стали транслировать выступление Трампа в прямом эфире на своих основных площадках.

кто еще вмешивался в выборы в США

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2024 года По их версии, АНО «Диалог» публиковала фейки на поддельном сайте Fox News, а RT распространял пропаганду через американскую компанию

кто еще вмешивался в выборы в США

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2024 года По их версии, АНО «Диалог» публиковала фейки на поддельном сайте Fox News, а RT распространял пропаганду через американскую компанию