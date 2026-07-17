Российские войска нанесли удар по Одессе. Повреждены 11 жилых домов, погибли два человека
Российские войска в ночь на 17 июля нанесли ракетный удар по Одессе. По последним данным, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, погибли два человека. Шесть человек, сообщил он, пострадали, в том числе трое детей.
В Хаджибейском районе города повреждены 11 жилых домов, добавил он. Ранее городская военная администрация сообщала, что в результате ракетного удара также повреждены религиозное и дошкольное заведения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за прошедшую ночь войска РФ запустили по Украине восемь ракет и 130 дронов, включая дроны-имитаторы. Пять ракет и 115 дронов, по данным украинских военных, удалось сбить.
Минобороны РФ объявило, что «продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ».
В результате российской ракетной атаки в ночь на 14 июля в Одессе погибли три человека, шестеро пострадали.