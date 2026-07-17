Россиян, задержанных в Стамбуле за чтение Библии в мечети Айя-София, отправили в Россию

Двое граждан России, задержанные в соборе Айя-София в Стамбуле за чтение Библии, вечером 17 июля вылетели в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

«Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19:50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», — сообщили в диппредставительстве.

Как рассказывали сами задержанные — супруги 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь — они приехали в Турцию на отдых из Москвы. 14 июля они отправились в мечеть Айя-Софию (собор Святой Софии). Там Игорь достал Библию, которую принес с собой, и начал ее читать. Супругов, по их словам, окружили и вывели из мечети, а затем доставили в полицейский участок в районе Фатих. В итоге их отправили в центр содержания иностранцев перед депортацией. На них составили протокол о разжигании ненависти, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года и депортацию.

Источники ТАСС утверждали, что задержание россиян произошло после предупреждения полиции о том, что они громко читают Библию в зоне для посетителей. Проведение христианских религиозных обрядов или демонстративное чтение немусульманской религиозной литературы внутри действующей мечети в Турции квалифицируется как нарушение общественного порядка.

Собор Святой Софии был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году храм переделали в мечеть. В 1930-х Айя-София стала музеем. Президент Турции Реджеп Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью.