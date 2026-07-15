Власти Турции задержали супружескую пару из России за чтение Библии в Айя-Софии, сообщило издание «Осторожно, новости». Об этом журналистам рассказали сами россияне. Источники ТАСС в стамбульской полиции подтвердили факт задержания.

Задержанные — супруги 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь Ф., которые приехали в Турцию на отдых из Москвы. 14 июля они отправились в Айя-Софию (Собор Святой Софии) — одну из главных достопримечательностей Стамбула. Там Игорь достал Библию, которую принес с собой, и начал ее читать.

Супругов, по их словам, окружили и вывели из мечети, а затем доставили в полицейский участок в районе Фатих. В протоколе, со слов россиян, говорится, что туристов подозревают в «разжигании ненависти или вражды среди населения».

Паре не разрешили вернуться в отель. В итоге их отправили в центр содержания иностранцев перед депортацией, расположенный в районе Арнавуткёй. «С супругой нас разлучили. Давно не ели и чувствуем себя очень плохо», — рассказал Игорь.

Генконсульство России в Стамбуле занимается ситуацией с задержанными туристами, сообщили «Осторожно, новости» в МИД РФ. Дипломаты, как утверждается, на связи с адвокатом россиян.

Собор Святой Софии был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году храм переделали в мечеть. В 1930-х Айя-София стала музеем, а в 2020-м снова стала мечетью. Там возобновили религиозные службы.

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