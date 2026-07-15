В Стамбуле задержали российских туристов — они решили почитать Библию в мечети Айя-Софии
Власти Турции задержали супружескую пару из России за чтение Библии в Айя-Софии, сообщило издание «Осторожно, новости». Об этом журналистам рассказали сами россияне. Источники ТАСС в стамбульской полиции подтвердили факт задержания.
Задержанные — супруги 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь Ф., которые приехали в Турцию на отдых из Москвы. 14 июля они отправились в Айя-Софию (Собор Святой Софии) — одну из главных достопримечательностей Стамбула. Там Игорь достал Библию, которую принес с собой, и начал ее читать.
Супругов, по их словам, окружили и вывели из мечети, а затем доставили в полицейский участок в районе Фатих. В протоколе, со слов россиян, говорится, что туристов подозревают в «разжигании ненависти или вражды среди населения».
Паре не разрешили вернуться в отель. В итоге их отправили в центр содержания иностранцев перед депортацией, расположенный в районе Арнавуткёй. «С супругой нас разлучили. Давно не ели и чувствуем себя очень плохо», — рассказал Игорь.
Генконсульство России в Стамбуле занимается ситуацией с задержанными туристами, сообщили «Осторожно, новости» в МИД РФ. Дипломаты, как утверждается, на связи с адвокатом россиян.
Собор Святой Софии был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году храм переделали в мечеть. В 1930-х Айя-София стала музеем, а в 2020-м снова стала мечетью. Там возобновили религиозные службы.