«Новая газета Европа»: жители Крыма жалуются, что их заставляют вставать на воинский учет для получения компенсаций за отключения света и воды

Жители Джанкойского района аннексированного Крыма сообщают, что их заставляют вставать на воинский учет, чтобы получить компенсацию за отключения света и воды. «Новая газета Европа» обнаружила «около десятка» жалоб об этом в комментариях под постом назначенного РФ главы полуострова Сергея Аксенова и в местных сообществах.

По словам местных жителей, при подаче заявления на выплату 15 тысяч рублей для тех, кто остался без света и воды более чем на 48 часов из-за обстрелов, у мужчин требуют штамп в паспорте о постановке на воинский учет.

Одна из жительниц Джанкойского района спросила Аксенова в комментариях в телеграме, законно ли это требование и распространяется ли такая практика на весь Крым. Аксенов ей не ответил.

Сообщество «Крым Оперативный» со ссылкой на администрацию Азовского сельского поселения сообщило, что отметка о воинском учете требуется только для людей со специальностью медицинского работника. Такие люди (и мужчины, и женщины) считаются военнообязанными и подлежат воинскому учету.

Официально власти Крыма не сообщали, что для получения компенсации требуется отметка военкомата.

Кроме того, жители полуострова жалуются, что для подачи заявления на выплату их заставляют лично приходить в администрации сельских поселений, хотя обещали оформлять компенсацию через «Госуслуги». При этом зачастую жители не могут выехать из сел из-за дефицита топлива.

Украина ведет военную кампанию, которая направлена на изоляцию Крыма. На фоне украинских ударов на аннексированном РФ полуострове начался энергетический, логистический и топливный кризис.