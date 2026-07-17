CNN: Трамп хвалил в Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций

Президент США Дональд Трамп через принадлежащую ему соцсеть Truth Social продвигал более 20 компаний, акции которых покупал незадолго до публикаций, говорится в расследовании CNN.

Журналисты выяснили, что Трамп совершил как минимум 44 сделки по покупке акций 21 компании. После сделок он в течение надели публиковал комплиментарные посты об этих компаниях, их руководителях и продукции.

В этих публикациях Трамп делился собственными комментариями, цитатами гендиректоров или ссылками на статьи, где хвалили эти компании. В числе таких компаний CNN называет Nvidia, Apple, Tesla, Boeing и American Eagle.

В Белом доме отвергли обвинения в том, что Трамп использовал свою должность для личного финансового обогащения. Там заявили, что все сделки с акциями президента от его имени проводят внешние финансовые управляющие, а сам Трамп и его семья не имеют никакого контроля над этим процессом.

«Президент Трамп действует исключительно в интересах американского народа. Никакого конфликта интересов нет», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Как отмечает CNN, Трамп в отличие от предыдущих президентов не передал свои активы в так называемый слепой траст, при котором владелец не знает, какими именно активами управляют его доверенные лица. Телеканал предполагает, что Трамп может знать, какие акции покупают или продают от его имени.

Прямых доказательств того, что Трамп публиковал сообщения о конкретных компаниях, чтобы увеличить стоимость своего инвестиционного портфеля, нет, признают авторы расследования. Подавляющее большинство его сделок с акциями не сопровождалось постами в Truth Social, связанными с этими компаниями.

Кроме того, CNN нашел 17 случаев, когда Трамп купил акции восьми компаний, а затем публиковал негативные сообщения об этих компаниях или их руководителях.

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