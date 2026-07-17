Больница в Нарьян-Маре начала выдавать топливные карты за проверку репродуктивного здоровья

Окружная больница в Нарьян-Маре, административном центре Ненецкого автономного округа, предложила топливные карты номиналом 1000 рублей в подарок тем, кто пройдет бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Внимание на объявление больницы обратила «Верстка».

Топливные карты дарят в рамках акции «Один день для здоровья семьи», которая началась 21 июня (на тот момент топливный кризис уже охватил большую часть России) и продлится два месяца. Больница предупреждает, что количество топливных карт ограничено. По состоянию на 10 июля их получили уже 77 человек.

«Каждый из этих [людей] теперь точно знает состояние своего репродуктивного здоровья. Кто-то получил рекомендации, кто-то — спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И все — топливную карту в подарок», — рекламировала свою акцию больница.

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