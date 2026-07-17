Apple обошла Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Компания Apple обошла разработчика графических процессоров Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире, сообщает Bloomberg.

Акции Nvidia 17 июля снизились на 3,7%, в результате чего рыночная стоимость компании упала до 4,8 триллиона долларов. В свою очередь акции Apple выросли на 0,4%, капитализации компании достигла 4,9 триллиона.

Nvidia возглавляла рейтинг самых дорогих компаний на бирже с мая 2025 года. В октябре ее капитализация достигала пяти триллионов долларов.

Смена лидера в списке самых дорогих компаний говорит о том, что инвесторы стали расширять свое внимание «за пределы наиболее очевидных бенефициаров ИИ-бума», таких как Nvidia, отмечает Reuters. По словам аналитиков, Apple считалась отстающей в ИИ-гонке, так как не тратилась на развитие собственных моделей, теперь же «настроения изменились».

«Apple <…> имеет более выгодные позиции для монетизации ИИ через сервисы, привязку пользователей к своей экосистеме и обновления оборудования. Переоценка отражает уверенность в устойчивости прибыли [компании], а не спекулятивный рост, связанный с ИИ», — отметил руководитель отдела инвестиций в BRI Wealth Management Тони Медоуз.

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