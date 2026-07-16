За автомобилями ФСБ для перевозки арестованных закрепили черный цвет

Правительство России утвердило требования к автомобилям, которые используются ФСБ для перевозки заключенных под стражу. В документе, с которым ознакомился ТАСС, прописано, что такие автомобили должны быть черного цвета.

На них должны быть надписи «ФСБ России» или «Пограничная служба ФСБ России» и эмблема структуры. Контрастные полоски на таких автомобилях могут быть белыми, синими и красными.

Цветографические схемы автомобилей, используемых российскими ведомствами, включая ФСБ, определяются постановлениями правительства и расписаны в соответствующих государственных стандартах (ГОСТ).

В 2009 году был принят ГОСТ для автомобилей ФСБ, в котором прописана окраска для автомобилей: используемых для пресечения террористических актов (черный цвет), разминирования (желтый, серый, зеленый цвета) и пресечение нарушений режима государственной границы Российской Федерации (светло-серый, черный, зеленый цвета). Автомобили, используемые для перевозки заключенных, в этом ГОСТе, а также в принятых вместо него в последующие годы, не упоминались.

Летом 2025 года Госдума приняла закон, который возвращает ФСБ право иметь собственные следственные изоляторы. Он вступил в силу в январе 2026 года. В апреле стало известно, что ФСБ получила в свое распоряжение семь следственных изоляторов, в том числе «Лефортово» и «Шпалерку».

В черный цвет были покрашены «воронки» — автомобили НКВД, перевозившие заключенных.

еще о работе ФСБ

У ФСБ есть пульт управления, куда стекаются данные о любой активности россиян в интернете. Так работает система слежки СОРМ А что именно может узнать о нас спецслужба?

еще о работе ФСБ

У ФСБ есть пульт управления, куда стекаются данные о любой активности россиян в интернете. Так работает система слежки СОРМ А что именно может узнать о нас спецслужба?