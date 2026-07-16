VK продал RuStore

VK договорился о сделке по продаже 100% магазина приложений . Покупателем выступил генеральный директор компании — разработчика магазина Дмитрий Панкрушев.

В VK отметили, что команда RuStore «продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров».

Евросоюз 13 июля включил в санкционные списки компанию VK, а также ее «дочку», инвестиционную компанию «Коммуникационная платформа», которая разработала мессенджер «Макс».

Дмитрий Панкрушев возглавляет ООО «Много приложений» — компанию, которую VK привлекал к разработке RuStore. Как пишет «Коммерсант», Панкрушев работает на руководящих должностях в IT-сферах с начала 2010-х годов.

Читайте также

Какие приложения продавцам теперь придется предустанавливать на телефоны россиян Мессенджер Max и магазин приложений RuStore — с 1 сентября; альтернатива YouTube от VK — с нового года

Читайте также

Какие приложения продавцам теперь придется предустанавливать на телефоны россиян Мессенджер Max и магазин приложений RuStore — с 1 сентября; альтернатива YouTube от VK — с нового года