Евросоюз ввел санкции против VK и мессенджера «Макс»

Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них компанию VK, а также ее «дочку» инвестиционную компанию «Коммуникационная платформа», которая разработала национальный мессенджер «Макс». Об этом говорится в официальном журнале ЕС (.pdf).

Европейские власти объяснили свое решение тем, что VK «оказывает техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции» в России. «Коммуникационная платформа» попала под санкции ЕС по тем же основаниям.

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и „Макс“. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — заявили РБК в пресс-службе VK.

Всего 13 июля в обновленный санкционный список включили 11 физических лиц и пять компаний. Ограничения ввели в связи с нарушением в России прав человека.

Власти России последовательно навязывают гражданам так называемый национальный мессенджер «Макс». Одновременно с этим в стране ограничивают работу его более успешных конкурентов — телеграма и вотсапа. При этом эксперты неоднократно критиковали «Макс» из-за проблем с безопасностью.

О каких проблемах идет речь. Один пример

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