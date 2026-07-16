Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Два человека погибли 

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли ракетный удар по Киеву, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро пострадали, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Среди пострадавших — 16-летний подросток.

Под удар попали два района Киева, уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Дарницком районе произошел пожар в нежилом здании, в припаркованных рядом грузовых автомобилях и на складе. В Святошинском районе в результате попадания загорелся склад. Пожары уже потушили.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли удары по предприятиям военной промышленности в Киеве, по портам и двум судам в Одесской области.

Атака 16 июля — вторая за последнюю неделю. В прошлый раз войска РФ наносили удары по столице Украины 14 июля.

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