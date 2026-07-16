Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Москва передала 501 тело, Киев — 31
Источник: РБК
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам «СВО», депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его данным, Россия передала Украине 501 тело, получив от Украины 31 тело.
Украинская сторона обмен пока не подтверждала.
Последний раз Москва и Киев обменивались телами погибших военных 18 июня. Тогда Россия передала 522 тела, Украина — 33 тела.