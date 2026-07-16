Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам « », депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его данным, Россия передала Украине 501 тело, получив от Украины 31 тело.

Украинская сторона обмен пока не подтверждала.

Последний раз Москва и Киев обменивались телами погибших военных 18 июня. Тогда Россия передала 522 тела, Украина — 33 тела.

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