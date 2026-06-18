Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Москва передала 522 тела, Киев — 33 тела
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев с российской стороны и штаб по вопросам обращения с военнопленными — с украинской.
В ходе обмена российская сторона передала украинской 522 погибших военных и взамен получила 33 тела.
Предыдущий обмен телами погибших военных проходил 16 мая. Тогда Россия передала Украине 528 тел и получила 41 погибшего.