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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Москва передала 522 тела, Киев — 33 тела

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев с российской стороны и штаб по вопросам обращения с военнопленными — с украинской.

В ходе обмена российская сторона передала украинской 522 погибших военных и взамен получила 33 тела.

Предыдущий обмен телами погибших военных проходил 16 мая. Тогда Россия передала Украине 528 тел и получила 41 погибшего.

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