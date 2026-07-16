Индекс Мосбиржи за одну сессию потерял более 4%. Это происходит уже второй раз за месяц

Индекс Мосбиржи по итогам сессии 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта.

В лидерах падения оказались акции банковского и нефтегазового секторов. Бумаги «Газпрома» в ходе сессии обновили исторический минимум.

Как отмечают эксперты РБК, распродажа акций происходит на фоне опасений новых жестких санкций США, а также топливного кризиса внутри России и ожидания ухудшения финансовых показателей крупных нефтяных компаний, объекты которых атакуют беспилотники.

Падение индекса за одну торговую сессию стало рекордным с с 26 сентября 2022 года, когда IMOEX потерял 7,49%.

Это уже второй раз за последний месяц, когда индекс Мосбиржи теряет более 4% — 22 июня он упал на 4,23%. С начала марта, когда индекс был на максимуме этого года, он потерял более 30%.

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