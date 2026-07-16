Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Стоимость ценных бумаг «Газпрома» на торгах на Московской бирже 16 июля опустилась до 83,98 рубля, обновив исторический минимум. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, акции «Газпрома» подешевели на 5%.

До этого, напоминает ТАСС, самая низкая биржевая цена акций газового монополиста была зафиксирована 24 октября 2008 года, тогда ценные бумаги «Газпрома» стоили 84 рубля.

В ходе торгов 16 июля акции «Газпрома» частично отыграли падение, но, по состоянию на 13:00 мск, по-прежнему торговались у минимальных отметок.

The Wall Street Journal два дня назад сообщил со ссылкой на источники, что переговоры России и Китая о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик. Китай, по данным издания, заявил, что готов участвовать в проекте только при условии, что Россия будет поставлять ему газ по ценам своего внутреннего рынка. Фактически, отмечало издание, Китай предложил России субсидировать этот проект.

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